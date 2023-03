Valve ha svelato un dato davvero interessante su Steam Deck: molti di quelli che lo posseggono lo usano come prima macchina da gioco, preferendola alle altre. A svelare il dato è stato il progettista Lawrence Yang in un'intervista a Rock, Paper, Shotgun, che ha spiegato, raccontando del primo anno dell'ibrido tra un PC e una console portatile a base di Linux:

"Per me la sorpresa più grossa è stata vedere come Steam Deck ha cambiato il modo con cui la gente gioca. Recentemente abbiamo appreso che tra quelli che hanno acquistato Steam Deck, il 42% ci ha speso la maggior parte del suo tempo passato a giocare su Steam, preferendola ad altri apparecchi."

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Pierre-Loup Griffais, altro progettista di Valve, che ha parlato di essere rimasto stupito soprattutto dalla grande varietà di casi di utilizzo cui ha assistito nel corso del primo anno di vita di Steam Deck: "Sicuramente abbiamo progettato Deck per essere flessibile e farvi giocare come volete, ma quello che ha fatto la comunità continua a stupirci."

Insomma, l'esperimento di Valve pare che sia pienamente riuscito e che Steam Deck sia entrato appieno nelle abitudini videoludiche dei giocatori PC. Del resto anche il gran numero di emuli in arrivo dimostra che ha avuto un certo successo. A questo punto siamo curiosi di sapere come Valve proseguirà questa avventura nei prossimi anni.