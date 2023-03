Pseudo, un guerriero eremita che si è allontanato dal mondo civile per chissà quale motivo, incontra fortuitamente una strana creatura, chiamata "The boy", che viveva insieme a suo nonno, rimasto ucciso in combattimento. Deciso ad aiutare il ragazzo, una palla nera pelosetta che sembra un nerino del buio mescolato a un uccello, Pseudo intraprende un lungo viaggio che lo porterà ad affrontare molti nemici dalle fattezze che solo la creatività dello studio cileno ACE Team poteva concepire, lo stesso degli eccentrici Zeno Clash, Rock of Ages e The Eternal Cylinder, tanto per citare alcuni dei loro giochi. Comunque sia, se leggendo queste poche righe avete sentito echi di God of War , non vi siete sbagliati perché, come vedremo nel corso della recensione, Clash: Artifacts of Chaos sembra essere quasi una caricatura del titolo di Sony Santa Monica. Ossia, più che altro una critica diretta a certe scelte di design.

Esplorazione

I nemici sono originali e molto belli da vedere

C'è della profonda bellezza nell'intrico di sentieri e strade che compongono la porzione di Zenozoik, lo stesso mondo degli Zeno Clash, che Pseudo dovrà percorrere per raggiungere la sua destinazione. Architettonicamente e morfologicamente le terre di Clash: Artifacts of Chaos sembrano avere poco senso, ma a ben guardarle appaiono come il correlativo oggettivo della coscienza del protagonista, nonché la manifestazione della volontà degli autori di far smarrire il giocatore, in tutti i sensi. Ci affacciamo da un burrone e veniamo rapiti dalla quantità di dettagli che compongono l'informe e surreale paesaggio che ci troviamo di fronte agli occhi, con cui Pseudo si fonde alla perfezione nella sua splendida alterità. È frastagliato e non ha niente di umano, ma è armonico nel suo definirsi quasi in modo pittorico, caratteristica sottolineata anche dallo stile grafico scelto basato su colori e contorni pastello. Tecnicamente non c'è niente di mostruoso, ma è difficile non venire rapiti dalla visione generale che il gioco trasmette, proprio per la sua unicità.

Tornati in noi, la prima cosa che notiamo è che non ci viene detto cosa fare e dove andare. Per orientarci abbiamo a disposizione una piccolissima mappa, dove Pseudo è rappresentato da un'icona circolare. Inoltre, in giro non troviamo grossi punti di riferimento da seguire. Di tanto in tanto vediamo qualche edificio spuntare all'orizzonte, oppure è la strada stessa che ci guida, ma perdersi è davvero facile, tra svolte improvvise, pareti da scalare, anfratti con dentro dei tesori, crocevia senza indicazioni, strade che finiscono contro delle pareti e una mancanza quasi endemica di suggerimenti che finisce per pesare soprattutto in quei casi in cui occorre ritornare sui propri passi. Facile capire come il lasciare il giocatore in balia della labirintica geografia di Zenozoik, composta da grosse aree collegate tra di loro che vengono caricate di volta in volta, sia una precisa scelta di design, fatta in antitesi a quei giochi che tengono il giocatore per mano dall'inizio alla fine, non permettendogli mai di perdersi davvero.

Il mondo di Clash: Artifacts of Chaos è bellissimo

Chiaro che sia un'impostazione che può rivelarsi problematica se non si ha un certo gusto per l'esplorazione e una buona tolleranza verso il rischio di fare avanti e indietro alla ricerca della strada giusta. Qualcuno la troverà fin troppo indigesta, considerando gli standard attuali del generà. In realtà, accettato il sistema, si finisce per vederlo quasi come una conseguenza dello stile generale scelto per Clash: Artifacts of Chaos, quasi un invito a partecipare al realismo magico deforme che caratterizza l'intera Zenozoik, Pseudo compreso: un'esplosione di muscoli su di una figura longilinea dal corpo irregolare.