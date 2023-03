Nintendo Switch OLED: un video unboxing del modello a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Il canale YouTube BeatEmUps ha pubblicato un video unboxing in cui mostra nel dettaglio l'edizione limitata di Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mostrandone nel dettaglio caratteristiche e contenuti, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Questa variante speciale della console è stata presentata ieri da Nintendo assieme un modello speciale del Pro Controller e un lungo video gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a cui abbiamo dedicato uno speciale in cui vi parliamo delle ultime novità mostrate.

Come possiamo vedere anche nel filmato, in questa edizione limitata è incluso un dock bianco con serigrafia dorata che raffigura lo stemma di Hylia nella parte frontale e decorazioni che ritroviamo anche nei Joy-Con colorati d'oro, bianco e verde. Il Nintendo Switch OLED di Tears of the Kingdom sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 aprile, ovvero con alcune settimane di anticipo rispetto alla data di uscita del gioco, fissata al 12 maggio 2023, che specifichiamo non sarà incluso nella confezione. È possibile ricevere informazioni sul preorder della console via email registrando il proprio interesse tramite il My Nintendo Store, a questo link.

Che ne pensate di questa variante di Nintendo Switch OLED, l'acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti.