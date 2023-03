The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: le ultime novità dal trailer del gameplay

Forse ci sarà un altro trailer prima dell'uscita, ma è possibile altresì che il filmato appena mostrato, per la prima volta relativo al gameplay, possa essere l'ultimo fino alla pubblicazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in arrivo il 12 maggio 2023. Era ormai scontato, ma è giunta l'ufficialità: lo sviluppo è completo, per cui non ci saranno ulteriori slittamenti. Al termine del filmato è stata annunciata un'edizione di Switch OLED a tema - confermando la veridicità di un teak di qualche mese fa - che arriverà poco prima del gioco stesso, il 28 aprile. Al momento non c'è stato alcun accenno a eventuali DLC; giusto per rinfrescarvi la memoria, nel caso di Breath of the Wild erano stati annunciati appena prima dell'uscita.

Nonostante la vicinanza della pubblicazione, la verità è che del gioco non sappiamo quasi niente. In questo filmato, da Eiji Aonuma in persona (producer di Zelda e responsabile della serie) è stato mostrato il funzionamento di alcune meccaniche già accennate in precedenza, nell'arco dei vari - piccoli - trailer divulgati negli ultimi quattro anni. Ne parleremo meglio tra poco nel corso dell'articolo: vi anticipiamo che alcune dinamiche estremamente complesse sembrano armonizzate con straordinaria semplicità.

Allo stesso tempo, questo filmato non fa niente per illuminarci sull'ossatura dell'esperienza: Nintendo ha deciso di mantenere il più stretto riserbo sulla natura dell'avventura. Sappiamo che verrà riutilizzata la morfologia della vecchia Hyrule, pur modificata nei contenuti; le note lande saranno sovrastate da varie isole celesti, raggiungibili in diverse maniere, e forse - soltanto forse - accompagnate da ampie zone sotterranee, finora solamente intraviste. Se il titolo tenterà di creare un compromesso tra i vecchi The Legend of Zelda - quelli compresi tra Ocarina of Time e Skyward Sword - e la nuova era della saga, non ci è dato saperlo. Davvero non si sa minimamente come sarà strutturata l'avventura, quale sarà la sua evoluzione, se ci saranno dei dungeon, quale sarà la storia (escluso il ritorno di "Ganondorf", e la separazione di Zelda e Link). Per certo, Nintendo ha premuto l'acceleratore su due aspetti fondamentali di Breath of the Wild, ovvero l'interazione ambientale e la libertà concessa al giocatore. Vediamo assieme quali sono questi nuovi poteri.