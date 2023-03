Devolver Digital non sarà all'E3 2023, nuovo Devolver Direct al Summer Game Fest

Devolver Digital non sarà all'E3 2023: il publisher americano si è unito all'ormai lunga lista degli assenti alla fiera di Los Angeles, annunciando contestualmente che terrà un nuovo Devolver Direct nell'ambito del Summer Game Fest.

Mentre si parla ormai di una possibile cancellazione dell'E3 2023 a causa delle numerose defezioni ufficializzate finora, vedi l'annuncio del ritiro di Ubisoft dall'evento, Devolver ha comunicato questa notizia con il suo solito umorismo sprezzante.

"Niente Devolver E3 Parking Lot quest'anno, ma avremo un nuovo Devolver Direct al Summer Game Fest. (...) Tuttavia se volete andare in un parcheggio a Los Angeles per mangiare un hot dog e bere una birra all'inizio di giugno, di certo non ve lo impediremo."

L'appuntamento annuale con il Devolver Direct è diventato ormai qualcosa di irrinunciabile, grazie al carisma dell'attrice Mahria Zook e al team di autori che di volta in volta si inventano delle presentazioni completamente fuori di testa, in cui ci si fa beffe dei trend più in voga nell'industria videoludica.