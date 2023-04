Armored Core 6: Fires of Rubicon classificato in Corea del Sud, data d'uscita in arrivo?

Armored Core VI: Fires of Rubicon è stato classificato dall'ente di classificazione dei videogiochi della Corea del Sud, facendo pensare subito che presto potrebbe essere annunciata la data d'uscita ufficiale del gioco, per ora ancora fissata a un generico 2023.

Nella scheda di classificazione possiamo leggere:

"Gioco d'azione in cui il mercenario indipendente Raven 621 risolve numerose missioni e affronta il segreto di Rubicon.

Contiene una moderata violenza (utilizzo di una vasta gamma di armi con rappresentazione di esplosioni

Pertanto, ai sensi dell'articolo 21 della legge sulla promozione dell'industria dei giochi e dell'articolo 7, paragrafo 2, della normativa sulla classificazione dell'età, viene classificato come 'adatto a un pubblico di 12 anni e più'."

Naturalmente era impensabile pensare di avere informazioni più dettagliate da una scheda di classificazione, ma già di suo è interessante l'esistenza della stessa.

Per il resto vi ricordiamo che Armored Core 6: Fires of Rubicon è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Si tratta del nuovo gioco di FromSoftware, diretto da Masaru Yamamura.