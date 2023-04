I millenial spendono più in videogiochi della generazione Z e degli adolescenti, per un nuovo studio

Stando a un nuovo studio realizzato da Fandom, sono i millenial quelli che spendono di più in videogiochi. Più della generazione Z e degli adolescenti. Per millenial, o generazione Y, si intendono tutte quelle persone nate tra l'inizio degli anni '80 e la metà degli anni '90. Per generazione Z si intendono invece tutte quelle persone nate tra il 1997 e il 2012.

Stando all'ultimo rapporto sul mondo dei videogiochi di Fandom, che si occupa di intrattenimento dal lato comunità "nonostante gli adolescenti e la generazione Z abbiamo passato più tempo a giocare rispetto all'anno scorso, le generazioni di giocatori più vecchi giocano per più ore a settimana."

I dati sono stati elaborati partendo da quelli raccolti da Fandom stessa e da uno studio globale che esamina come le motivazioni e i comportamenti di gioco varino da generazione a generazione. Stando allo studio, il 52% dei millenial considera i videogiochi il suo interesse principale, con il 40% che passa almeno 22 ore a settimana a giocare (contro il 29% degli adolescenti).

Stando a quanto rilevato da Fandom: "l'influenza nell'acquistare marchi che hanno investimenti nell'ambito dei videogiochi diventa più forte con l'età". Il motivo? I millennial di Fandom hanno almeno il 24% in più di probabilità di essere "fortemente influenzati" ad acquistare giochi rispetto all'utente medio.

Ciò non significa che le compagnie non debbano puntare sulle nuove generazioni. In generale il 45% dei giocatori ha speso più tempo a giocare nell'ultimo anno, rispetto al precedente, con la crescita più grande che si è avuto tra gli adolescenti (+48%).

Sempre secondo il rapporto di Fandom, le generazioni più giovani sono più interessate nei videogiochi competitivi e nel connettersi socialmente, mentre i giocatori più vecchi preferiscono i giochi che li stimolino un po' dal punto di vista intellettuale. I generi più popolari tra i giocatori di tutte le età sono: avventura, sandbox, survival e giochi di combattimento.

Gli adolescenti preferiscono i battle royale (49%), i giochi di corse (46%) e i survival (39%), mentre i millenial giocano più agli MMO (41%), agli strategici (27%) e ai giochi di ruolo (26%). Generazione Z e millenial guardano molto alla storia e ai personaggi, mentre i giocatori più giovani preferiscono quei titoli che enfatizzano il gioco di squadra.