Offerte Amazon: Uncharted Raccolta L'Eredità dei ladri per PS5 in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri in versione PS5. Lo sconto segnalato è di 12.51€ rispetto al prezzo mediano, ovvero del 39%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 32.49€. Il prezzo attuale non è il minimo storico per la piattaforma, ma la differenza è di poco più di un euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. In pratica si pagano 10€ per gioco.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è un pacchetto assolutamente imperdibile per chiunque debba ancora cimentarsi con l'ultima avventura di Nathan Drake e con l'espansione con protagoniste Chloe Frazer e Nadine Ross. Parliamo di due gioielli: giochi in grado di stabilire nuovi standard all'interno del filone action adventure e di coinvolgerci fin dalle prime battute grazie a una narrazione eccellente e a un gameplay solidissimo. La modalità a 60 fps su PS5 si pone come il modo migliore per godere di queste esperienze, tanto da tentare fortemente anche chi le ha già portate a termine: se possedete uno dei due titoli, effettuare l'aggiornamento potrebbe rivelarsi l'investimento migliore che abbiate fatto negli ultimi tempi."