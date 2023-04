The Continental, teaser trailer per la serie spin-off di John Wick

The Continental, la serie televisiva ambientata nel mondo di John Wick, si mostra con un primo teaser trailer che presenta l'ambientazione anni '70 e alcuni dei personaggi che troveremo all'interno di questo show diviso in tre parti.

Disponibile su Amazon Prima da settembre, The Continental racconterà le origini del celebre albergo di New York presso cui gli assassini professionisti possono rifugiarsi, con la regola di non potersi affrontare fintanto che si trovano all'interno della struttura.

Protagonista della storia sarà un giovane Winston Scott, determinato ad affrontare l'inquietante mondo criminale che si muove attorno al Continental per conquistare il controllo dell'albergo e diventare il personaggio influente e carismatico che i fan di John Wick ben conoscono.

A proposito della saga con Keanu Reeves, c'è anche un altro spin-off all'orizzonte: stiamo parlando di Ballerina, il film con Ana de Armas che ha già una data di uscita ufficiale: uscirà nelle sale il 7 giugno 2024.