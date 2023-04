Ghostwire: Tokyo, voti su Xbox Series X|S superiori a PS5 e PC

La versione Xbox Series X|S di Ghostwire: Tokyo ha ricevuto dalla stampa internazionale voti mediamente superiori rispetto a PS5 e PC, come testimonia l'attuale metascore di 83/100, contro i 75/100 e i 77/100 delle edizioni PlayStation e Windows, rispettivamente.

Screen Rant - 9

Noisy Pixel - 9

Hey Poor Player - 9

Xbox Achievements - 8,5

GamingTrend - 8,5

XboxEra - 8,1

Pure Xbox - 8

GamingBolt - 7

Windows Central - 7

Come si spiega una situazione simile, se nell'analisi della versione Xbox Series X|S di Ghostwire: Tokyo abbiamo parlato di un gioco praticamente identico alla controparte PS5, difetti tecnici inclusi nonostante sia passato un anno dalla pubblicazione sulla console Sony?

In realtà è tutto piuttosto semplice: in primo luogo il gioco è stato recensito su Xbox Series X|S da un numero sostanzialmente inferiore di testate, probabilmente perché molti hanno ritenuto non avesse senso valutare un prodotto uguale a quello che era già stato analizzato un anno prima.

In secondo luogo i voti più alti sembrano focalizzati sull'inclusione del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass piuttosto che sull'effettiva qualità dell'esperienza, non a caso siti come GamingTrend e GamingBolt hanno abbassato il voto rispetto alla valutazione della versione PS5.