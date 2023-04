Immortals of Aveum: i requisiti minimi e consigliati per PC, si arriva fino a una RTX 3080 TI

Ascendant Studios ed Electronic Arts hanno svelato i requisiti di sistema per la versione PC di Immortals of Aveum, lo sparatutto in prima persona a tema fantasy. Iniziamo vedendo i requisiti minimi, pensati per i 1080p e 60 FPS con impostazioni "medio-basse":

Sistema operativo: 64 bit Windows 10

Processore: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

Memoria: 16(Dual-channel) GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) / AMD RX 5800XT (VRAM 8 GB)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 110 GB di spazio disponibile

Vediamo invece i requisiti consigliati di Immortals of Aveum per PC, per 1440p a 60 FPS con impostazioni "medio-alte":

Sistema operativo: 64 bit Windows 10

Processore: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5700X

Memoria: 16(Dual-channel) GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (VRAM 12 GB) / AMD Radeon 6800XT (VRAM 16 GB)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 110 GB di spazio disponibile

Come potete vedere, per la qualità massima sarà necessario utilizzare una 3080 Ti o una AMD Radeon 6800XT, schede grafiche di tutto rispetto. Anche i processori dovranno essere abbastanza recenti. Inoltre, il gioco richiederà molto spazio, con i suoi 110 GB (comunque meno di Star Wars Jedi Survivor)

La magia sarà spettacolare in Immortals of Aveum

Ricordiamo che Immortals of Aveum sarà disponibile a partire dal 20 luglio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sarà doppiato e sottotitolato in italiano. Nel caso non lo conosciate, si tratta di uno sparatutto in prima persona nel quale interpretiamo Jak, un mago da battaglia che deve salvare il mondo. Dovremo scoprire il passato di Aveum, il mondo di gioco, e padroneggiare la magia, scagliando incantensimi per abbattere nemici. Il gameplay si basa sulla concatenazione degli incantesimi e sulla tempestività dei contrattacchi. Avremo a disposizione 25 incantesimi e 80 talenti diversi.

Vi lasciamo infine al trailer di Immortals of Aveum che mostra più di sei minuti di gameplay.