Immortals Of Aveum: un trailer mostra più di sei minuti di gameplay

L'editore Electronic Arts e lo studio di sviluppo Ascendant Studios hanno pubblicato un video di gameplay di più di sei minuti di Immortals of Aveum, per mostrare di nuovo il gioco in azione.

Il video, che potete vedere qui di seguito, parte da una serie di sequenze filmate, per poi mostrare le dinamiche da sparatutto in prima persona a base di magia che lo caratterizzano. Possiamo quindi vedere dei combattimenti con diversi incantesimi, offensivi e difensivi, nonché l'estrema mobilità garantita da un laccio magico che può essere usato per lanciarsi in aria usando degli agganci magici. Da notare il ritmo di gioco molto elevato, nonché la varietà dei livelli. Nella seconda parte del filmato viene mostrato anche lo scontro con un boss, per la gioia di tutti.

Per il resto vi ricordiamo che Immortals of Aveum racconterà la storia di Jak, un mago guerriero che si unisce a un ordine d'élite, diventando Magnus Triarca, per salvare il suo mondo dalla Sempiguerra. Il giocatore avrà quindi l'obiettivo di svelare i misteri di Aveum, l'unica speranza per avere la pace. Jak dovrà anche padroneggiare tre forze della magia, per un totale di più di 25 incantesimi e 80 talenti. Per saperne di più, leggete la nostra anteprima.

Immortals of Aveum sarà disponibile a partire dal 20 luglio 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5.