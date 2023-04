UFL, video diario sul gameplay per il gioco di calcio di Strikerz

UFL, l'interessante gioco di calcio sviluppato da Strikerz per PlayStation e Xbox, si mostra con un nuovo video diario dedicato alle meccaniche principali del gameplay e al modo in cui sono state realizzate.

A qualche settimana dal video di gameplay con un match tratto dall'alpha di UFL, il simulatore torna dunque a farsi vedere, in occasione di un interessante approfondimento volto a illustrare il lavoro dietro a determinate soluzioni e le persone coinvolte nel processo.

"Nel video i nostri game designer condividono le proprie aspirazioni a rendere il calcio di UFL il più realistico possibile", ha dichiarato il game designer Ilya Shimanskiy. "Forniscono inoltre una panoramica esperta in merito alle meccaniche dei passaggi, alle tipologie di tackle e all'importanza delle abilità del giocatore ai fini dell'esperienza di gioco."

"In UFL stiamo creando tutto perché sia esattamente come nel calcio vero: più tecnico è un passaggio, più è difficile per l'utente effettuarlo. In Altre parole, richiede capacità di gioco superiori. Misuriamo gradi e altezza dei passaggi mentre li creiamo, contando ogni centimetro."

Sembra insomma che i ragazzi di Strikerz abbiano preso proprio sul serio questo progetto, di cui abbiamo parlato nello speciale con tutto quello che sappiamo su UFL.