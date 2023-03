UFL: un video gameplay mostra una match tratto dall'Alpha

UFL, il gioco di calcio di Strikerz Inc., è tornato a mostrarsi con un lungo video gameplay tratta dalla versione Alpha del gioco aggiornata al mese di gennaio 2023, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato mostra la seconda metà di un match tra le squadre fittizie Fevern FC e Styxflows FC, il che ci dà l'opportunità di vedere i progressi fatti e a che punto è lo sviluppo di questo simulatore calcistico. Ribadiamo in ogni caso che si tratta di un Alpha, quindi non dovrebbe rappresentare assolutamente la qualità finale di UFL.

A tal proposito, all'inizio del filmato, gli sviluppatori affermano che avrebbero voluto mostrare il nuovo sistema di animazioni dei calciatori a cui stanno lavorando ma che tuttavia ciò non è stato possibile farlo in quanto devono ancora apportare gli ultimi ritocchi.

UFL è in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC con finestra di lancio ancora da determinare.

Si tratta di un gioco di calcio tripla A free-to-play che mira a fare concorrenza al FIFA di EA Sports ed eFootball, con un occhio particolare al panorama degli eSport. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di UFL con tutto quello che sappiamo sul gioco di Strikerz Inc.