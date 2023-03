Overwatch 2: nuovi eroi di supporto in arrivo nelle Stagioni 4 e 6

La Stagione 3 di Overwatch 2 è ancora in corso, ma chiaramente all'interno degli uffici di Blizzard gli sviluppatori stanno già pensando al futuro del loro sparatutto multiplayer free-to-play che a quanto pare prevede l'arrivo di due nuovi eroi di supporto, uno nella Stagione 4 e l'altro nella Stagione 6.

Questo dettaglio è stato svelato dal game director Aaron Keller in un lungo post sul sito ufficiale del gioco, dove ha discusso anche dei benefici che questa categoria di personaggi ha ricevuto grazie alle modifiche fatte dagli sviluppatori, che ne hanno aumentato le capacità di sopravvivenza e l'utilità delle loro abilità.

"Abbiamo inoltre incrementato la capacità di sopravvivenza degli eroi di supporto, potenziando la loro abilità passiva di ruolo e apportando modifiche agli eroi specifici per aumentarne la resistenza; modifiche come quelle al calcio di Zenyatta e il potenziamento allo scudo di Brigitte sono degli esempi positivi di questa direzione, mentre altri, come i cambiamenti ad Angelo Custode di Mercy, sono andati ben oltre le nostre aspettative (infatti saranno in parte corretti nella Stagione 4)", ha detto Keller. "Abbiamo pensato e organizzato questi cambi allo scopo di preservare lo stile di gioco degli eroi di supporto, affrontando allo stesso tempo il cuore del problema. "

"Grazie a quello che abbiamo capito sin dall'uscita, riteniamo che ora il ruolo dell'eroe di supporto sia messo molto meglio, ma continueremo lo stesso a migliorarlo mentre due nuovi eroi si aggiungeranno con la Stagione 4 e Stagione 6."

Il game director di Overwatch 2 non ha aggiunto altro sui nuovi eroi di supporto in arrivo, ma probabilmente non dovremo attendere a lungo dato che la Stagione 4 dovrebbe iniziare nella prima metà di aprile.

Vi ricordiamo che fino al 6 aprile 2023 potrete partecipare all'evento crossover di Overwatch 2 con One-Punch Man.