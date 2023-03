Nintendo 3DS e Wii U: gli eShop chiudono stanotte, vediamo data e orario precisi

Tra oggi e domani, gli eShop di Nintendo 3DS e Nintendo Wii U chiuderanno definitivamente, dunque vediamo in quale data e orario precisi avverrà la disattivazione totale degli store digitali dedicati alle due console Nintendo in questione.

Ecco gli orari precisi di chiusura degli store:

Italia: ore 3:00 del mattino di martedì 28 marzo 2023

Orario GMT: ore 1:00 a.m. di martedì 28 marzo 2023

Orario del Pacifico: ore 5:00 p.m. del 27 marzo 2023

Orario ET: ore 8:00 p.m. del 27 marzo 2023

In Italia, dunque, gli eShop di Nintendo 3DS e Wii U chiuderanno alle 3:00 di domani mattina, dunque eventualmente avete tempo fino a quell'ora per effettuare gli ultimi acquisti in assoluto prima della chiusura dei servizi.

Come abbiamo spiegato anche la settimana scorsa, qualsiasi acquisto effettuato dal proprio account rimarrà valido, dunque sarà ancora possibile riscaricare i giochi, le espansioni e i contenuti acquistati in precedenza, ma non sarà più possibile effettuare nuovi acquisti.

Già da tempo non è più possibile aggiungere fondi ai portafogli degli account Wii U e Nintendo 3DS e non è possibile usare carte prepagate, dunque la disattivazione è in stato di avanzamento già da tempo. La decisione della chiusura ha innescato un certo recupero di titoli dagli shop in questione, come hanno mostrato i titoli più scaricati su 3DS in quest'ultimo periodo, tra i quali troviamo soprattutto vari Pokémon.