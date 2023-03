Nintendo eShop su 3DS e Wii U: la chiusura è alle porte, mancano solo tre giorni

Come oramai molti sapranno, il 27 marzo 2023 chiuderanno definitivamente l'eShop di Wii U e 3DS. Questo significa che rimangono solo pochi giorni per acquistare i giochi che desideriamo aggiungere al nostro account.

Ovviamente, sarà possibile continuare a scaricare ogni gioco, espansione e applicazione digitale associate al nostro account anche dopo la chiusura del negozio digitale di Wii U e 3DS. Ciò che non sarà più possibile fare è acquistare giochi.

Ricordiamo che al momento non è possibile aggiungere fondi ai portafogli Wii U e 3DS e non si possono usare carte prepagate. Se volete fare acquisti, dovete connettere gli account delle vecchie console con l'account Switch e aggiungere i fondi tramite Switch. A quel punto potrete fare acquisti sulle precedenti piattaforme.

Nintendo Wii U

Tra i titoli più scaricati su 3DS in quest'ultimo periodo, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, vi sono svariati capitoli di Pokémon. In generale, vi sono molti giochi interessanti che andranno persi.

Se vi interessa comprare l'intero catalogo di giochi sulle due console, potete fare come questo YouTuber che ha speso 23.000 dollari per acquistare tutti i giochi di Nintendo 3DS e Wii U sull'eShop.