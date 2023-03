Redfall sarà eclissato da Starfield? Il director di Arkane non si preoccupa di essere sfavorito

Quest'anno uno dei grandi giochi che Microsoft e Bethesda pubblicheranno è Starfield, ma non è ovviamente l'unico. Vi è ad esempio Redfall, il nuovo progetto dell'abile ma forse mai abbastanza apprezzata (in termini di vendite) Arkane. PCGamesN, parlando con Harvey Smith - studio director presso Arkane Austin - ha chiesto se per caso il team ha paura che Starfield possa togliere la luce dei riflettori a Redfall quest'anno.

Con un sorriso ironico, Smith afferma: "Adoro il team di Starfield e la sua grandezza, hanno realizzato alcuni dei giochi di maggior successo al mondo, ma io sono con Arkane da quindici anni".

"Ho affrontato di tutto in questo progetto: una pandemia globale, enormi sconvolgimenti sociali, il f*****o Trump, insurrezioni, tempeste di ghiaccio multiple che hanno bloccato le infrastrutture della città, calabroni assassini, la morte del nostro amato presidente e fondatore Ron Altman, l'acquisizione da parte di Microsoft - ho affrontato di tutto. Quando si guarda a ciò che il team di Redfall ha superato, è sbalorditivo".

"Sono passati quindici anni e si può dire che in tutto questo tempo sono stato all'ombra di [Bethesda Game Studios]. Noi pubblichiamo un grande gioco come Dishonored, loro pubblicano il f*****o Skyrim, è la cosa più grande della storia. Noi abbiamo pubblicato Dishonored 2 - il miglior gioco che abbia mai fatto - e loro fanno una cosa enorme come Fallout. Siamo molto orgogliosi di quello che facciamo e siamo molto orgogliosi del team; mi piace essere nella stessa azienda con id Software, Shinji Mikami (Tango Gameworks) e Todd Howard, è un vantaggio su più fronti e impariamo da loro".

"Starfield sarà davvero un prodotto di grande importanza, e renderà felici le persone per molti anni a venire, ma è una cosa molto diversa [da Redfall]. C'è una certa sovrapposizione tra il tipo di pubblico, ma non del tutto, e abbiamo sicuramente un tono diverso - ma mi piace che loro [Bethesda Game Studios] esistano e giocherò molto a Starfield".

Sempre con un sorriso, conclude: "Starfield è del tutto positivo per me; mi toglie molta pressione, ad essere onesti. Arkane è spesso uno sfavorito, siamo più piccoli della maggior parte dei team. Sarebbe terribile sentirsi in colpa per questo, pensando cose come "oh, sono in una società con un mucchio di altri team forti che fanno giochi diversi". Per noi è un punto di forza".

Noi aggiungiamo che i due videogiochi sono distanti vari mesi l'uno dall'altro, quindi Redfall dovrebbe avere in ogni caso tutto lo spazio per trovare il proprio pubblico, soprattutto se si rivelasse di alta qualità.

Vi lasciamo infine alla nostra intervista a Ricardo Bare, Creative Director di Redfall.