YouTuber ha speso 23.000 dollari per acquistare tutti i giochi di Nintendo 3DS e Wii U sull'eShop

Alla fine del mese gli eShop di Nintendo 3DS e Nintendo Wii U saranno chiusi definitivamente, ma lo youtuber Jirard "The Completionist" Khalil ha deciso di preservare tutti i giochi che svaniranno dal negozio, acquistandoli e scaricandoli.

In questo modo Khalil spera di farne sopravvivere almeno una copia di ciascuno, salvando molti titoli dall'oblio. Per farlo però ha speso circa 23.000 dollari. Più precisamente, 22.791 dollari. Nonché moltissimo tempo.

Khalil: "La perdita dei media (contenuti mediatici smarriti o andati perduti) è una realtà molto concreta per quanto riguarda la conservazione dei videogiochi, dal momento che dall'inizio dell'industria dei videogiochi c'è il rischio quotidiano di perdere giochi per sempre. Ecco perché questo tema è importante... Sebbene richieda un impegno considerevole di tempo e denaro, ne è valsa assolutamente la pena per il bene della conservazione dei giochi."

I fondi per realizzare l'impresa sono stati ottenuti grazie agli sponsor di The Completionist. In totale sono stati acquistati 866 giochi per Wii U e 1547 giochi per Nintendo 3DS (inclusi DSiWare, Virtual Console e DLC) usando 464 carte eShop. L'installazione dei giochi ha richiesto 1,2 TB di spazio su Wii U e 267GB su Nintendo 3DS. Nemmeno troppo, in realtà.

La difficoltà affrontate per riuscire nell'impresa sono state molte, dall'eShop che limita l'acquisto delle card a Nintendo che limita i fondi sul portafoglio. Alcuni giochi devono addirittura essere completati prima che se ne possano acquistare i DLC. Comunque sia ora possiamo essere certi che tutto ciò che è stato pubblicato per le due console di Nintendo sarà in qualche modo conservato.