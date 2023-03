I possibili protagonisti di Assassin's Creed Red e le altre notizie della settimana

Trovate tutto nella nuova puntata di questa nostra rubrica, pensata per fornire all'affezionato pubblico degli spettatori un'infarinatura delle notizie più rilevanti che non siamo riusciti a trattare qui sul canale. Prima di arrivare al calcio, però, partiamo da una notizia sui Ladri Fantasma.

Persona 5: The Phantom X , questo il titolo del gioco, arriverà su sistemi iOS e Android in una data ancora non precisata e avrà come tema centrale quello del "desiderio". Racconta infatti la storia di un gruppo di studenti che hanno risvegliato il proprio Persona e affrontano insieme le difficoltà di un'epoca in cui i desideri si sono affievoliti. Lo spin off proverà a mantenere il gameplay base e lo stile del gioco originale, ma con grafica e prestazioni ottimizzate per gli utenti mobile. Il tutto sotto la supervisione di SEGA e Atlus.

La fonte dell'insider comunque, non ha saputo rivelare quando vedremo del gameplay né quando Codename Red arriverà nei negozi. Tom Henderson si aspetta che all'E3 Ubisoft mostri nuove sequenze di Assassin's Creed Mirage e presenti Assassin's Creed Nexus, un gioco pensato per i visori VR.

Assassin's Creed Codename Red avrà due personaggi giocabili. Uno sarà uno shinobi, un uomo di origini africane che si è rifugiato in Giappone abbracciando la via del credo degli Assassini. L'altro sarà invece una samurai donna.

Continua la guerra a distanza tra Microsoft e Sony sull'acquisizione di Activision

È il momento del consueto aggiornamento sull'acquisizione di Activision da parte di Xbox. Stavolta non ci sono grosse novità sul fronte delle decisioni degli organi di vigilanza, quindi ci limitiamo a segnalarvi rapidamente alcune mosse di Microsoft e Sony per rafforzare la propria posizione, soprattutto di fronte all'FTC statunitense.

La casa di Redmond, in particolare, ha continuano a rassicurare sul futuro multipiattaforma di Call of Duty. Non solo a parole, affermando che la situazione dello sparatutto Activision è completamente diversa da quella di altri giochi Bethesda come Starfield, ma anche coi fatti. In settimana sono infatti stati firmati due nuovi accordi decennali: dopo Nintendo e NVIDIA, si sono aggiunti al pacchetto i servizi di cloud gaming Boosteroid e Ubitus. Quest'ultimo, in particolare, è stato usato per portare vari grandi giochi su Nintendo Switch tramite il cloud: alcuni esempi sono Control, Assassin's Creed Odyssey e Resident Evil 7.

Dal canto suo Sony sostiene di non poter competere con Call of Duty, nel caso divenisse proprietà di Microsoft ed esclusiva Xbox. Nemmeno attraverso i propri franchise first-party di successo. La dichiarazione arriva da un documento legato all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, dove si ricorda che l'esperienza di Sony nello sviluppo di giochi sparatutto/battle royale è limitata e il suo principale sparatutto attivo è significativamente meno rilevante di Call of Duty. Destiny 2, infatti, ha avuto una percentuale inferiore delle ore di gioco e della spesa di Call of Duty nel 2021. Purtroppo però queste percentuali sono nascoste, quindi non possiamo sapere i numeri effettivi.

Intanto nuovi documenti sono emersi oggi da parte della CMA, l'antitrust del Regno Unito, con la pubblicazione anche delle risposte ricevute da 6 compagnie videoludiche: tutte si sono schierate a favore dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Anche in questo caso, però, non ci è dato sapere il nome di queste compagnie.