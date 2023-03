PS5 standard disponibile oggi, 19 marzo 2023, su Amazon Italia: nessun bundle o sovrapprezzo

Tramite Amazon Italia è possibile acquistare PS5 senza bundle e senza sovrapprezzi oggi, 19 marzo 2023. Il prezzo è come sempre 549.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo o tramite il box qui sotto. La console è disponibile al momento della scrittura per l'acquisto immediato, ma di norma la disponibilità termina nell'arco di poche ore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. In precedenza era necessario avere l'abbonamento Prime per fare l'ordine, ma ora non più.

Il modello attualmente proposto è quello PS5 standard, ovvero con il lettore ottico che permette di utilizzare sia i dischi di PS5 che quelli PS4. Come vi ricordiamo sempre, è ovviamente possibile eseguire anche i giochi digitali legati al vostro account, oltre che utilizzare tutti quelli presenti negli abbonamenti PS Plus. In questa confezione è incluso un singolo controller DualSense, oltre a tutti i cavi necessari per la connessione audio-video e l'alimentazione.