Assassin's Creed Codename Red: avrà due protagonisti e focus sullo stealth, per Tom Henderson

Un report pubblicato da Insider Gaming potrebbe aver svelato nuovi dettagli su Assassin's Creed Codename Red, il prossimo capitolo della serie dopo Mirage. Stando a una fonte del noto insider Tom Henderson, il gioco potrebbe rivelarsi uno dei migliori esponenti della serie e dovrebbe puntare molto sulle fasi stealth.

La gola profonda afferma che in Assassin's Creed Codename Red ci saranno due personaggi giocabili. Uno sarà uno shinobi, un uomo di origini africane che si è rifugiato in Giappone abbracciando la via del credo degli Assassini. L'altro personaggio sarà invece una samurai donna.

Stando alla fonte di Tom Henderson, Codename Red punterà maggiormente sulle fasi stealth, con meccaniche classiche viste in altri esponenti del genere, come Splinter Cell e Hitman, come l'occultare cadaveri, nascondersi nell'erba alta e spegnere le luci per essere più difficili da individuare.

Al momento non è chiaro quando Assassin's Creed Codename Red arriverà nei negozi o quando verrà mostrato ufficialmente del gameplay. Tom Henderson si aspetta che all'E3 Ubisoft mostri nuove sequenze di Assassin's Creed Mirage e presenti Assassin's Creed Nexus, un gioco pensato per i visori VR.