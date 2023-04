Avatar La Via dell'Acqua ha guadagnato più di mezzo miliardo di dollari, per un'analisi

Avatar La Via dell'Acqua è stato un successo? No. È stato un grande successo, perlomeno a livello di puri incassi. Secondo una recente analisi, il film di James Cameron avrebbe guadagnato oltre mezzo miliardo di dollari, precisamente 531,7 milioni. Si tratta di una buona fetta dei 2,317 miliardi di incassi registrati a livello mondiale. Inoltre, secondo Deadline, si tratta del film che ha guadagnato di più nel 2022.

In precedenza, Cameron ha ammesso francamente che realizzare Avatar La Via dell'Acqua non era stata sulla carta una buona idea, visto che i costi di produzione sono stati enormi e, per poter guadagnare. il film avrebbe dovuto essere il terzo o quarto in termini di guadagno in tutta la storia del cinema.

Bene. Avatar La Via dell'Acqua è diventato il terzo film per guadagni di tutti i tempi, dietro solo al primo Avatar e ad Avengers Endgame. Nella propria analisi, Deadline scrive infatti: "In quanto terzo film col maggior incasso di tutti i tempi con 2,3 miliardi di dollari, dietro ai 2,9 miliardi di Avatar e ai 2,79 miliardi di Avengers: Endgame con 2,79 miliardi di dollari, le fonti di Deadline ritengono che Avatar: La via dell'acqua abbia guadagnato 531,7 milioni di dollari. E questo non include le entrate accessorie derivanti dalla presenza di Avatar nei parchi a tema Disney, che il conglomerato conta anche nei suoi libri contabili."

Come indicato da Deadline, bisogna infatti considerare che il successo di un film non si ferma al film stesso. Vi sono tutta una serie di vendite, come ad esempio quelle legate ai gadget e agli oggetti da collezione, che garantiscono guadagni aggiuntivi.

Con altri film della saga in arrivo, sembra che la "scommessa" di Cameron sia vinta.

Avatar arriverà anche nel mercato videoludico con il gioco Avatar Frontiers of Pandora: per un leak avrà Pass Stagionale, valuta acquistabile con soldi reali e coop.