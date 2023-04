XDefiant, oltre un milione di giocatori per la closed beta dello sparatutto Ubisoft

Oltre un milione di giocatori hanno partecipato alla closed beta di XDefiant, il nuovo sparatutto competitivo prodotto da Ubisoft, che nell'annunciare l'eccellente risultato ha voluto ricordare a tutti che i test andranno avanti anche questo fine settimana e si concluderanno il 23 aprile.

Come ricorderete, nei giorni scorsi abbiamo provato XDefiant, trovando l'esperienza free-to-play confezionata dalla casa francese solida e interessante, sebbene forse priva di quello spunto che servirebbe per spiccare in un mercato così affollato.

"Grazie a tutti quelli che hanno provato la closed beta finora", ha scritto Ubisoft nel suo post su Twitter. "Il vostro feedback è di grande aiuto e siamo contenti di riceverlo da i nostri oltre un milione di giocatori!"

"Non è finita, comunque", aggiunge il publisher: "La closed beta sarà live questo fine settimana e si concluderà il 23 aprile alle 11 PM PT (le 8.00 del 24 aprile, NdR)." Insomma, c'è ancora un po' di tempo per provare XDefiant se siete stati selezionati.