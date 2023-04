Skyrim: video mostra Whiterun ricreata in Unreal Engine 5, con proporzioni e grafica realistiche

Leo Torres ha condivisi un video di una versione in Unreal Engine 5 di Whiterun, la città principale di Skyrim. Lo scopo di questo progetto è creare una versione della città più realistica e accurata in termini di proporzioni. Potete vedere il video qui sotto.

Torres utilizza Unreal Engine 5.2 Preview e sfrutta le tecnologie Nanite (modelli e fogliame) e Lumen (illuminazione e riflessi). Questa mappa di Skyrim da lui creata viene eseguita a 30 FPS con una NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. L'artista ha usato dei modelli di terze parti e una serie di asset personalizzati modellati con Blender e poi texturizzati con Mixer. Inoltre, usa la maggior parte delle funzioni più recenti di Unreal Engine 5. Questo contenuto non è però disponibile per il download e non pare che vi siano piani per renderlo disponibile.

Il video si divide in due parti: la prima è una presentazione cinematografica dell'area, mentre la seconda è una camminata in prima persona all'interno della città, che manca di personaggi. Come detto, questa versione di Whiterun ha il solo scopo di mostrare come potrebbe essere la città di Skyrim con una grafica più moderna (facendoci magari immaginare come potrebbe essere The Elder Scrolls 6) e soprattutto con proporzioni più realistiche.

Come accade sempre nei videogiochi, le dimensioni degli ambienti e di alcuni oggetti non sono realistiche. Whiterun dovrebbe essere una grande città, ma verità è che in Skyrim è composta da una manciata di case e un paio di negozi, con una fortezza tutt'altro che imponente. Il motivo è sempre il solito: le dimensioni dei luoghi sono prima di tutto pensate per rendere esplorazione e gameplay divertenti e anche per permettere al motore di gioco di gestire l'area senza problemi tecnici. Una Whiterun com quella del video è bella da vedere, ma sarebbe poco interessante controller alla mano, a meno che non vi siano una serie di accorgimenti di gameplay. Ciò non toglie che quello svolto è un ottimo lavoro tecnico.

Diteci, cosa ne pensate di quanto creato?