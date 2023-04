The Witcher, serie Netflix: pubblicato il poster della Stagione 3, novità in arrivo domani

L'account Twitter ufficiale della serie Netflix di The Witcher ha pubblicato il poster ufficiale della Stagione 3, chiedendo ai fan di "tenere duro" fino a domani, 25 aprile 2023, quando supponiamo verrà presentato il primo trailer ufficiale e la data di uscita dei prossimi episodi.

Come sappiamo le riprese della Stagione 3 di The Witcher si sono concluse da tempo e ha già un periodo di uscita confermato, fissato per l'estate del 2023. Insomma, è molto probabile che nella giornata di domani arriverà la data di uscita precisa, accompagnata da un trailer.

Nella Stagione 3 di The Witcher, vedremo Ciri continuare il suo addestramento sotto la guida di Yennefer, intenta anche a indagare sui misteriosi poteri della figlioccia di Geralt. Nel mentre dovranno vedersela con intrighi politici, magia oscura e tradimenti.

"Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla", recita la sinossi. "Incaricata dell'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

La stagione si concluderà con "il più eroico addio" possibile al Geralt interpretato da Henry Cavill, prima del passaggio di testimone con Liam Hemsworth, che vestirà i panni dello Strigo a partire dalla Stagione 4.