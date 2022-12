The Witcher Stagione 3: il finale sarà "il più eroico addio" possibile al Geralt di Henry Cavill

La terza stagione di The Witcher sarà l'ultima per la star della serie Henry Cavill e Netflix punta a chiudere in bellezza. In una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly, la showrunner Lauren Hissrich ha rivelato che il team mira a dare "il più eroico addio" possibile al personaggio di Cavill.

Anche se la stagione non è stata scritta pensando alla partenza di Cavill, la Hissrich la vede come una sorta di finale per il personaggio, con Geralt che avrà una nuova missione nella quarta stagione.

"La grande svolta di Geralt consiste nell'abbandonare la neutralità e fare tutto ciò che è necessario per arrivare a Ciri. Per me è il commiato più eroico che potessimo avere, anche se non è stato scritto per essere tale", spiega Hissrich a EW. "Geralt ha in mente una nuova missione quando torneremo da lui nella quarta stagione. È un Geralt leggermente diverso da quello che ci aspettavamo. Tra l'altro, questo è un eufemismo". Queste ultime parole fanno riferimento al fatto che il personaggio cambierà attore, sarà quindi più che diverso sotto vari punti di vista.

Henry Cavill a sinistra, Liam Hemsworth a destra

La quarta stagione di The Witcher vedrà Geralt interpretato dall'attore Liam Hemsworth. Hemsworth, secondo quanto riferito, era il favorito per il ruolo prima del casting di Cavill, ma molti fan si sono mostrati nervosi per il cambiamento. Sarà interessante vedere se gli spettatori daranno a Hemsworth la possibilità di conquistarli, o se il "commiato eroico" della terza stagione sarà per loro un finale sufficiente e metteranno da parte la serie.

L'uscita della Stagione 3 di The Witcher è attualmente prevista per l'estate del 2023, mentre la Stagione 4 non arriverà prima del 2024.

Nel frattempo, è arrivato anche The Witcher: Blood Origin, ecco la recensione della miniserie su Netflix.