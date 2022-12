Giappone: città sta creando un parco a tema Slowpoke, hanno già tombini, bus e cibi a tema!

La prefettura di Kagawa, sull'isola giapponese di Shikoku, sta costruendo un parco Slowpoke. L'apertura del parco Slowpoke è prevista per la metà di aprile del 2023, in tempo per le vacanze primaverili della Golden Week. Non è la prima volta che questa area si lega in qualche modo al Pokémon.

Sebbene il sito sia attualmente solo un pezzo di terra vuoto ad Ayagawa, nelle vicinanze si trova una città con una popolazione di circa 25.000 persone.

Qui sotto potete vedere l'illustrazione che presenta qual è l'idea dell'artista dietro al progetto: non una promessa certa di ciò che sarà il parco, ma nel complesso sembra un'area piacevole. Il gigantesco Slowpoke in cima alla collina sembra perfetto per uno scivolo, un po' come lo scivolo di Godzilla a Kanagawa.

Il concept del parco Slowpoke giapponese

Nel 2018, la prefettura di Kagawa, sull'isola giapponese di Shikoku, ha ideato un simpatico pesce d'aprile. Kagawa è famosa per i noodles udon, tanto che a volte si riferisce scherzosamente a se stessa come "Prefettura Udon" nelle campagne turistiche. E poiché udon suona come "Yadon", il nome di Slowpoke nelle versioni in lingua giapponese, Kagawa ha annunciato che si sarebbe rinominata Prefettura di Yadon/Slowpoke e che avrebbe nominato Slowpoke governatore della prefettura.

Ovviamente, il 2 aprile il governatore umano di Kagawa è tornato in carica, ma la collaborazione tra Kagawa e Slowpoke continua ancora oggi. La prefettura ha ora dei tombini Slowpoke, autobus Slowpoke e cibo speciale Slowpoke all'aeroporto regionale.

Per concludere il tutto, arriverà anche un parco a tema! Il pubblico giapponese sembra già entusiasta di questa idea e i primi commenti riportati dalla fonte sono più che positivi.