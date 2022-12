Switch domina, PS5 corre a distanza, Xbox arranca: i dati del 2022 della Spagna

Tramite i dati condivisi da Gamereactor Spagna e raccolti da Installbaseforum, abbiamo modo di vedere i risultati annuali di vendita delle console più importanti sul mercato. Tramite questi possiamo scoprire che, senza sorpresa, Nintendo Switch è sempre la più amata. Vediamo però i dati riportati:

Nintendo Switch: 395.800 unità circa nel 2022

PlayStation 5: 171.000 unità circa nel 2022

Xbox Series X|S: 81.700 unità circa nel 2022

Come potete vedere, Nintendo Switch è in grado di ottenere più del doppio di PS5 e praticamente cinque volte le cifre di Xbox Series X|S. Come sempre, ricordiamo che i numeri sono in parte condizionati dai limiti di produzione che, anche se non gravi quanto il 2020 e il 2021, continuano a rendere la vita difficile ai giocatori che vogliono comprare una console di nuova generazione (perlomeno non in bundle). Va poi precisato che per il momento mancano ancora i dati delle ultime settimane, quindi i numeri non sono definitivi per il 2022, ma ci danno un'idea delle proporzioni di vendita.

Possiamo anche fare un confronto con i risultati del 2021. Lo scorso anno le cose non sono state molto diverse, con Nintendo Switch che ha ottenuto la prima posizione con 495.000 unità circa, di cui 80.000 OLED. PlayStation 5 si è fermata in seconda posizione con 275.000 unità e Xbox Series X|S è arrivata a 83.000.

PS5 rimane comunque molto indietro rispetto a Switch

Una curiosità: lo scorso anno, in Spagna, Xbox One ha venduto 4.000 unità. Nulla di strano essendo oramai una console di vecchia generazione, ma la parte interessante è che Game & Watch: The Legend of Zelda è stato in grado di piazzare 27.500 pezzi, mentre PS4 circa 53.000. Si tratta di cifre alte per console "minori", ma ci lasciano capire come la Spagna non sia storicamente un mercato amante di Xbox. Possiamo quindi affermare che i numeri di Xbox Series X|S non sono affatto negativi per tale area.