Gunfire Reborn, la recensione di uno shooter roguelite promettente

Uscito in mezzo a un periodo decisamente pieno di giochi di rilievo, anche per quanto riguarda il catalogo di Xbox Game Pass, è facile che questo titolo possa passare inosservato, per questo ci interessa parlarne nella recensione di Gunfire Reborn. Il gioco di Duoyi Games è presente da quasi un anno su Steam dove ha già raccolto ampi consensi, come dimostrano le recensioni generalmente molto positive degli utenti, ma arriva soltanto ora su console e in particolare su Xbox Series X|S e Xbox One, con un lancio direttamente all'interno del catalogo di Game Pass. Ed è un'aggiunta di rilievo, nonostante possa non sembrarlo a prima vista, che merita di essere provata e approfondita nonostante sia arrivata in un periodo in cui l'attenzione è rivolta ad altre uscite di grosso calibro.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona con una struttura roguelike (o meglio "rogue-lite") che ha per protagonisti vari animali antropomorfi dotati di caratteristiche e abilità diverse, impegnati nell'esplorazione di dungeon composti da livelli progressivi.

Detto così, pare semplicemente un altro dei tanti esperimenti più o meno indie visti andare in questa direzione da qualche anno a questa parte, e in effetti non si può dire che Gunfire Reborn si discosti più di tanto da quanto visto fare da molti altri titoli, ma è l'ottima esecuzione e il modo in cui i vari elementi si compongono perfettamente tra loro a caratterizzare questa esperienza e farla risaltare in maniera notevole rispetto al mare di altre proposte simili, e non è cosa da poco.

Diciamo la verità: è difficile farsi conquistare a prima vista da immagini e video di Gunfire Reborn, e la genericità del nome non aiuta nemmeno in questo senso, ma nonostante si faccia fatica a trovarvi qualche elemento originale, il lavoro effettuato sul bilanciamento e la rifinitura delle meccaniche lo rendono una scelta altamente consigliata a chiunque non disdegni la meccanica del loop in stile roguelike.