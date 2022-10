Classifica giapponese: PS5 cresce ma Nintendo Switch è lontano, con Persona 5 Royal

I dati di vendita settimanali dal mercato giapponese dimostrano un nuovo incremento per PS5, che tuttavia si trova ancora piuttosto lontana da Nintendo Switch, in questo caso spinta anche dal lancio di Persona 5 Royal.

Per quanto riguarda la settimana dal 17 al 23 ottobre 2022, questi sono stati i giochi più venduti:

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 66,036 (3,184,154) [NSW] Persona 5 Royal (ATLUS, 10/21/22) - 45,998 (New) [NSW] Ultra Kaiju Monster Rancher (Bandai Namco, 10/20/2022) - 24,069 (New) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) - 10,313 (169,438) [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) - 6,157 (206,084) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 5,553 (4,878,570) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5,431 (2,827,274) [NSW] NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square Enix, 10/06/22) - 5,107 (44,997) [PS5] Persona 5 Royal (ATLUS, 10/21/22) - 5,051 (New) [NSW] Dragon Quest X All-In-One Package Version 1-6 (Square Enix, 10/20/22) - 5,015 (New)

Come risulta ben visibile, si tratta del solito dominio di Nintendo Switch, interrotto solo dal ritorno di fiamma per Gran Turismo 7, che si piazza quarto probabilmente grazie anche alle nuove disponibilità di PS5, e Persona 5 Royal nella versione per la nuova console Sony.

Il gioco Atlus si è piazzato anche in seconda posizione nella versione Nintendo Switch, ovviamente la più richiesta visto il primo approdo della serie sulla console in questione, mentre le altre new entry di rilievo sono state Ultra Kaiju Monster Rancher di Bandai Namco in terza posizione e Dragon Quest X All-In-One Package Version 1-6 sempre per Switch.

Queste invece le console più vendute nella settimana in Giappone: