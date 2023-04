ASUS ROG Ally: il prezzo del modello di fascia alta sarebbe più basso del previsto, la cifra del leak

L'ASUS ROG Ally di fascia più alta costerà apparentemente solo 699,99 dollari. Si tratta del modello con chip AMD Z1 Extreme, 16 GB di RAM e un'unità SSD da 512 GB, il che significa che la console da 512 GB di ASUS costa solo 51 dollari in più di uno Steam Deck da 512 GB. Questo secondo i dati mostrati a The Verge dall'affidabile leaker di gadget Roland Quandt e da una precedente fuga di notizie di SnoopyTech.

Il ROG Ally misura circa 28 cm di larghezza, 11 cm di altezza, 2 cm di profondità e pesa 608 grammi, secondo i dati forniti da The Verge. L'elenco delle caratteristiche vanta anche la possibilità di aggiornare l'unità SSD M.2 2230 rimuovendo una singola vite, ha uno schermo IPS protetto da Gorilla Glass DXC. Parrebbe inoltre che l'Ally si ricarica da 0 a 50% in soli 30 minuti utilizzando un alimentatore USB-C da 65W in dotazione.

La domanda ora è se 699,99 dollari si trasformeranno direttamente in 699,99 euro. Come sempre, però, ricordiamo che si tratta solo di un leak e, anche se è ritenuto estremamente affidabile da The Verge, la testata stessa ammette che potrebbe sempre trattarsi di una cifra segnaposto, non definitiva, o che ASUS decida all'ultimo di cambiare qualcosa.

Di certo, il ROG Ally sarebbe un serio contendente a Steam Deck se il prezzo indicato fosse corretto. Aggiungiamoci anche il fatto che la piattaforma di Valve è più lenta a caricarsi, quindi è possibile che la soluzione di ASUS sia preferita da molti.

Non ci resta altro da fare se non attendere l'11 maggio per scoprirlo. Vi lasciamo nel frattempo al nostro provato dell'ASUS ROG Ally.

