PS5: bundle con Final Fantasy 16, cover per PS5 e controller DualSense a tema annunciati

PlayStation e Square Enix hanno annunciato che il 22 giugno 2023 sarà disponibile un bundle di PS5 con Final Fantasy 16, disponibile tramite PlayStation Direct negli USA. Non sappiamo per il momento se sarà pubblicato anche in Italia. La parte più interessante, però, è l'annuncio - per ora per il mercato giapponese - di un controller DualSense a tema e di una cover per PS5, anche questa con l'estetica di Final Fantasy 16.

Il bundle di PS5 con Final Fantasy 16 include una PlayStation 5 Standard o Digital (quest'ultima per ora confermata solo per il mercato giapponese) con una copia di Final Fantasy 16. La console è classica, senza cover personalizzata. Si tratta del solito bundle "console+gioco" di Sony.

Come detto, però, i giocatori giapponesi avranno modo di acquistare anche un controller DualSense a tema Final Fantasy 16. Come potete vedere nell'immagine di apertura è nero, con una serie di disegni elaborati. La cover di PS5, che potete vedere qui sotto, è anch'essa nera e mostra l'artwork del logo di Final Fantasy 16, ovvero Fenice e Ifrit che si scontrano, in colore oro.

La cover di PS5 a tema Final Fantasy 16

Come detto, per il momento questi prodotti non sono stati confermati per il mercato italiano. La mancanza di PlayStation Direct nella nostra nazione non aiuta, anche se di solito i bundle semplici come questo sono comunque distribuiti tramite catene. Il discorso è più complicato invece per il controller e le cover, che potrebbero essere distribuite solo in Giappone con tiratura limitatissima e costringere così gli appassionati a sfruttare l'importazione (con tutti i costi relativi).

Per ora questo è quanto sappiamo. Non ci resta altro da fare se non attendere nuovi dettagli. Se vi interessa di più il gioco, allora vi lasciamo a questo video che mostra le mosse speciali, in un tripudio di effetti e numeri a schermo.