The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ce la fa a girare bene su Nintendo Switch?

Come gira The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Nintendo Switch? La domanda non è peregrina, visto che il titolo è tecnicamente impressionante e che oggi sono usciti i provati della stampa specializzata, che hanno giustamente toccato l'argomento.

Ad esempio potete leggere il nostro provato di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per avere tutte le informazioni del caso, anche sugli altri aspetti del gioco.

Comunque sia, dal punto di vista tecnico The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato definito ottimo da più persone. Gli unici momenti in cui mostra delle incertezze sono quelli in cui c'è un po' di affollamento sullo schermo, come quando Link usa l'abilità Ultrahand per creare oggetti.

L'impressione generale è che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vada meglio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, più di quanto ci si potesse attendere da un open world del genere fatto girare su di una console ibrida risalente al 2017.

Ad esempio PC Mag ha parlato di framerate stabile a 30fps in quasi tutte le occasioni e di magia fatta dal team guidato da Eiji Aonuma. Metro ha avuto la stessa impressione, sottolineando come la fluidità rimanga stabile quando Link utilizza le sue abilità. In molti, come Wirecutter, Skillup o Polygon, hanno confermato il calo di framerate quando si usa ultrahand.

Parlando poi più precisamente di risoluzione, secondo le analisi di Nintendo World Report, come potete vedere nel video che trovate poco sotto, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà eseguito a una risoluzione di 1600 x 900 (ovvero 900p) in modalità TV (o docked, se preferite questo termine). Anche questa analisi tecnica conferma che il gioco va a 30 FPS. Questa è la prima analisi per il gioco, che fino ad oggi era stato mostrato solo tramite dei video compressi. Essendo però una versione non definitiva del gioco, dobbiamo usare queste informazioni sono come punto di riferimento e non come dati definitivi: dovremo aspettare il 12 maggio (e magari anche qualche patch successiva) prima di poter dire in modo chiaro quali sono i risultati tecnici del gioco.

In ogni caso, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pare perfettamente giocabile, ma mostra anche quelli che ormai sono gli enormi limiti tecnici di Nintendo Switch, in attesa della prossima console di Nintendo.