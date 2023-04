Nintendo non è "tecnologicamente in grado" di proporre Call of Duty sulle proprie console, per CMA

Come già saprete, l'Autorità per la Competizione e i Mercati (CMA) del Regno Unito ha deciso di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. L'ente dà ovviamente una serie di motivazioni e spiegazioni (molto lunga) e tra le pagine del report possiamo leggere anche una considerazione interessante. La CMA sottolinea che le console di Nintendo non sono "tecnologicamente in grado" di proporre Call of Duty con la stessa qualità di Xbox e PlayStation.

Precisamente, la CMA ha scritto: "Call of Duty è attualmente disponibile su due console di gioco: Xbox e PlayStation. Abbiamo riscontrato che queste console sono in stretta concorrenza tra loro in termini di contenuti, pubblico di riferimento e tecnologia delle console. Abbiamo riscontrato che le console di Nintendo sono meno in concorrenza con Xbox e PlayStation, in quanto offrono generalmente console con specifiche tecniche diverse e i titoli più popolari tendono a essere più adatti alle famiglie e ai bambini."

Inoltre aggiunge: "Nintendo non offre attualmente Call of Duty e non abbiamo riscontrato prove che indichino che le sue console siano tecnologicamente in grado di eseguire una versione di Call of Duty simile a quelle di Xbox e PlayStation in termini di qualità del gameplay e dei contenuti."

Niente Call of Duty su Switch se salta l'accordo?

Ricordiamo che Xbox e Nintendo avevano stretto un accordo per portare Call of Duty sulle console Nintendo per i successivi dieci anni dopo la chiusura dell'acquisizione e per molti questo significava che Call of Duty sarebbe arrivato sulla nuova generazione di console di Nintendo, più che su Switch. Oppure, Microsoft avrebbe proposto una versione cloud del gioco su Switch e sulla nuova console, in caso anche questa non fosse stata in grado di eseguire correttamente il gioco. Nessuno ha mai veramente pensato che Switch fosse in grado di proporre gli attuali Call of Duty in modo nativo e con la stessa identica qualità di Xbox Series e PS5.

Avere troppo potere in ambito cloud è però stato il motivo principale per il quale la CMA ha bloccato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, quindi è chiaro che non si tratta di una soluzione ben vista dalla CMA.

Microsoft si appellerà, ma nel frattempo le azioni di Activision Blizzard sono calate del 10%.