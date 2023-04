Activision Blizzard perde il 10% in borsa dopo il no della CMA sull'acquisizione, Kotick risponde

Come indicato dal giornalista Tom Warren su Twitter, il valore delle azioni di Activision Blizzard è attualmente in calo di oltre il 10% nelle contrattazioni pre-mercato. Il tutto è ovviamente causato dal no della CMA, l'ente anti-trust del Regno Unito, riguardo all'acquisizione della compagnia da parte di Microsoft.

Ovviamente Microsoft ha già detto la propria a riguardo, ma anche Activision Blizzard stessa ha risposto alla situazione, precisamente tramite il CEO Bobby Kotick. Vediamo l'intera dichiarazione dell'amministratore delegato - rivolta ai team di Activision Blizzard - in traduzione.

"Oggi la Competition and Markets Authority (CMA), un'agenzia di regolamentazione del Regno Unito, ha deciso di non approvare la nostra fusione con Microsoft. Non è la notizia che volevamo, ma non è certo l'ultima parola su questo accordo."

"Insieme a Microsoft, possiamo e vogliamo contestare questa decisione e abbiamo già iniziato il lavoro di appello al Competition Appeals Tribunal del Regno Unito. Siamo fiduciosi nel nostro caso perché i fatti sono dalla nostra parte: questo accordo è positivo per la concorrenza."

"Il Regno Unito spera di accrescere la propria posizione di leadership nel settore tecnologico e una combinazione Microsoft-Activision raggiungerebbe esattamente questo obiettivo. In un momento in cui i campi dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale sono fiorenti, sappiamo che il mercato britannico trarrebbe vantaggio dalla forza di Microsoft in entrambi i settori e dalla nostra capacità di utilizzare immediatamente queste tecnologie. Al contrario, se la decisione della CMA dovesse essere confermata, soffocherebbe gli investimenti, la concorrenza e la creazione di posti di lavoro in tutto il settore dei giochi del Regno Unito."

"Questa fusione è un processo complesso e so di non essere l'unico ad essere frustrato dagli ostacoli e dai ritardi. Siamo abituati a una cultura aziendale che si muove rapidamente per raggiungere grandi obiettivi, quindi è dura quando non riusciamo a concludere le cose al nostro solito ritmo energico. Continueremo a insistere, perché sappiamo che questa fusione porterà benefici ai nostri dipendenti, alla forza lavoro tecnologica del Regno Unito e ai giocatori di tutto il mondo."

"Farò tutto ciò che posso per difendere la nostra causa e aiutare le autorità di regolamentazione a comprendere le dinamiche competitive del nostro settore. Sono fiducioso che, sia da soli che uniti a un'altra azienda, siamo una delle società più forti del nostro settore, pronta a una crescita continua e a sfruttare la nostra incredibile proprietà intellettuale."

"Apprezzo il vostro continuo lavoro e la vostra attenzione, nonché il fatto che continuiate a connettervi e a coinvolgere i nostri giocatori in tutto il mondo. Questo è il momento migliore per lavorare nel nostro settore e voi tutti rappresentate il meglio del nostro settore. Non mancheremo di tenervi aggiornati sulle prossime iniziative."