Grounded: "Super Super" Update 1.2 disponibile, porta tante novità al gioco Obsidian

Obsidian ha pubblicato l'update 1.2 per Grounded, chiamato "Super Duper Update" in quanto destinato a portare parecchie novità al survival "microscopico" del team, con oltre 100 nuovi oggetti e tanto altro.

Il titolo ha a che fare con l'aggiunta della macchina "Super Super" che è ora presente presso il laboratorio nella grande quercia, gestito da BURG.L. Si tratta di un macchinario che consente di duplicare equipaggiamenti e oggetti utilizzando punti di Raw Science.

Ogni oggetto duplicato mantiene peraltro il livello di evoluzione applicato a quello di partenza, consentendo di guadagnare parecchio tempo. Per poter utilizzare la macchina è necessario trovare i Duper Disc in giro per il giardino.

Per rendere le basi ancora più accoglienti, ora c'è un sistema di "coziness" che consente di incrementare tale livello generale, consentendo anche di sbloccare progetti specifici. A proposito di crafting, l'update porta quasi 100 nuovi oggetti per la costruzione, incrementando in maniera sensibile le possibilità creative.

Come nuovi nemici vengono introdotte le vespe, con tanto di regina che si presenta come un vero e proprio boss da sconfiggere, in grado di fornire nuovi oggetti e bonus di ricompensa.

Tra le novità più interessanti c'è inoltre la certificazione per Steam Deck: Grounded è ora ufficialmente supportato dal dispositivo portatile di Valve, inserito all'interno dell'elenco dei giochi che funzionano perfettamente con il Deck.

Ricordiamo inoltre che il gioco ha superato i 15 milioni di giocatori su Xbox e PC lo scorso dicembre, potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Grounded.