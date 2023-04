Age of Empires 2 DE: Return of Rome aggiunge tutte le fazioni del primo capitolo

Age of Empires 2 Definitive Edition: Return of Rome è stato annunciato ed è in arrivo nel corso di maggio, ma oltre ai contenuti dell'omonimo DLC originale uscito per il primo capitolo porterà con sé anche tutte le fazioni che erano presenti nel gioco completo.

Il caso particolare dell'espansione del primo capitolo che esce invece per la versione rimasterizzata del secondo si completa dunque con ulteriori informazioni, che lo rendono un pacchetto ancora più ampio di quanto si pensasse in precedenza, facendolo diventare una sorta di capitolo misto tra le caratteristiche del primo e del secondo Age of Empires.

Con Return of Rome verranno dunque aggiunge 16 civilizzazioni tratte dal primo Age of Empires e dall'espansione Rose of Rome, tutte aggiunte ai contenuti base di Age of Empires 2 Definitive Edition. Oltre a queste, verrà aggiunta anche la nuova civilizzazione dei Lac Viet, inedita.

Il DLC contiene poi tre nuove campagne: Sargon of Akkad (con i Sumeri), Pyrrhus of Epirus (Macedoni) e Emperor Trajan (Romani). Verrà poi aggiunta la nuova modalità D3 che riprende la classica opzione "twenty minutes no rush" per l'RTS, consentendo un inizio già "lanciato" con alcuni potenziamenti ottenibili più facilmente prima di entrare nel vivo dell'azione.

Age of Empires 2 Definitive Edition: Return of Rome, annunciato qualche settimana fa, ha la data d'uscita fissata per il 16 maggio 2023, e oltre a tutto quanto riportato sopra si concentrerà anche su Roma antica e sulla sua particolare situazione politica, economica, sociale ma soprattutto militare, con l'aggiunta di unità e strutture a tema, oltre che missioni legate a tale ambientazione storica. Il gioco è recentemente arrivato anche su Xbox.