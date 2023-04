Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa da yazbunnyy è davvero affascinante

Riprendiamo ancora il buon vecchio Final Fantasy 7, probabilmente fronte Remake anche in questo caso, per questo nuovo cosplay di Tifa, qui da parte di yazbunnyy, che si esibisce in un'interpretazione davvero affascinante.

Abbiamo ormai visto come il soggetto in questione sia uno dei preferiti in assoluto dalle cosplayer di tutto il mondo e ne abbiamo visto tante altre interpretazioni molto convincenti, ma in questo caso ci troviamo di fronte a un ottimo punto d'incontro tra fedeltà all'originale e reinterpretazione personale da parte della modella, grazie alla cura nella ricostruzione dell'abito ma anche a qualche tocco particolare.

Il costume è molto curato, vicino particolarmente alla nuova versione vista in Final Fantasy 7 Remake come dimostrato da vari elementi decorativi, così come capigliatura e fisico risultano molto in linea con l'originale, anche se i lineamenti e i colori della modella donano un tocco personale al tutto.

Il terzo scatto della serie visibile qui sotto, in particolare, sembra rappresentare direttamente la Tifa originale, ma con un plus aggiuntivo sul fronte del fascino che è chiaramente firmato yazbunnyy.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il cosplay di Ino Yamanaka da AlienOrihara tratto da Naruto Shippuden, quello di Camie da Shirogane-sama tratto da My Hero Academia, il cosplay di Tsunade da capeOfwonders tratto da Naruto, quello di Lucy e Rebecca da Xenon_ne e Loli_Samurai tratto da Cyberpunk Edgerunner e il cosplay di Chichi da Nadyasonika tratto da Dragon Ball.