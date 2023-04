Mina the Hollower, abbiamo provato il nuovo gioco dei creatori di Shovel Knight

A febbraio dell'anno scorso, dopo aver passato quasi dieci anni a costruire sul successo di Shovel Knight seppellendolo di contenuti extra, espansioni, DLC, modalità aggiuntive, lo studio Yacht Club Games ha finalmente annunciato un gioco completamente nuovo, scegliendo ancora una volta la via di Kickstarter. La campagna di raccolta fondi ha decisamente fatto il suo dovere, andando di quasi un milione sopra ai 300.000 dollari posti come obiettivo, e un anno dopo siamo qui a raccontarvi delle nostre impressioni sulla demo di Mina the Hollower provata nella sezione Day of the Devs della Game Developers Conference 2023.

The Legend of Mina

La frusta permette comodi attacchi dalla distanza

Non stupisce nessuno scoprire che la via scelta è ancora una volta quella del giocare sulla nostalgia da retrogaming attraverso un filtro estetico e meccanico moderno. Shovel Knight evocava memorie da giochi di piattaforme per NES come Mega Man e Castlevania, omaggiava i rimbalzi di Zio Paperone in DuckTales e riportava il tutto al presente con soluzioni estetiche impossibili sul vero hardware d'epoca e trovate di gioco assolutamente contemporanee.

Mina the Hollower compie a grandi linee la stessa operazione su una tipologia di gioco più accostabile a quella del primissimo The Legend of Zelda. Anzi, volendo essere precisi, sarebbe forse meglio caratterizzare l'afflato nostalgico come spinto verso la direzione di The Legend of Zelda: Link's Awakening, perché l'estetica e il feeling sonoro che Yacht Club Games ha provato a riprodurre è chiaramente quella del Game Boy Color. Ma anche in questo caso il taglio dell'operazione non mira alla filologia assoluta, quanto piuttosto a riprodurre le sensazioni che quei giochi davano all'epoca, rendendole comunque contemporanee. Se infatti da un lato vengono rispettate la natura bidimensionale della grafica Game Boy e la barriera dei quattro colori per tile, dall'altro si fa volentieri a meno di altre limitazioni tecniche e ovviamente si adotta il formato video widescreen, Ne viene fuori un'altra cosetta deliziosa, davvero irresistibile per chi ha quell'era del videogioco stampata nei ricordi ma comunque molto accattivante anche attraverso uno sguardo moderno.

Come detto, l'impianto di gioco segue il modello dettato da Shovel Knight, pescando da The Legend of Zelda ma trovando una personalità tutta sua e riempiendosi di soluzioni contemporanee, a cominciare dalla dinamica di morte, che torna in larga misura dal gioco precedente dello studio. In giro per i mondi di gioco si trovano infatti dei laboratori sotterranei a cui è possibile accedere e che fanno da checkpoint, negozio, zona di cura e in cui utilizziamo come valuta da spendere le ossa raccolte durante l'avventura. Quando si muore, si deposita a terra il carico di ossa inutilizzate che ci portavamo dietro, si riparte dal laboratorio e si prova a recuperare il tesoretto, tenendo conto che ad ogni ingresso nel laboratorio vengono ripristinati i nemici uccisi. Una dinamica, insomma, non troppo diversa da quella di Shovel Knight e che è sostanzialmente l'esempio più chiaro di come Mina the Hollower voglia essere assolutamente un gioco contemporaneo, a dispetto del look.