Sony: altri giochi esclusivi PlayStation arriveranno su PC, le vendite sono positive

Sony ha intenzione di proseguire nell'iniziativa di portare altri giochi esclusivi PlayStation Studios su PC, visto che le vendite in questo settore sembrano essere state molto positive, soprattutto nell'anno fiscale 2022 appena concluso.

Nonostante la debacle di The Last of Us: Parte I e i suoi disastri tecnici, sul fronte del mercato i giochi PlayStation su PC hanno portato buoni guadagni a Sony, come sembra emergere dai documenti finanziari ufficiali. Oltre ad aver visto le vendite di PS5 e la situazione di PlayStation Plus, tra le voci traspare anche un andamento molto positivo per le conversioni dei giochi su PC.

Queste non vengono evidenziate in maniera indipendente nei documenti di Sony, ma sono inserite all'interno della categoria "altro" della sezione Game and Network Services Segment. Questa riguarda "introiti da periferiche incluso PlayStation VR e da vendite di giochi first party su piattaforme diverse dalle console PlayStation".

Sebbene all'interno si trovino dunque dati riguardanti vendite di diversi prodotti, compreso il nuovo PlayStation VR2 appena lanciato, che probabilmente avrà avuto un certo peso, buona parte possono essere collegati alle vendite dei giochi su PC. Questi non hanno brillato particolarmente nelle classifiche di Steam, ma evidentemente hanno comunque contribuito a portare dei notevoli guadagni a Sony, come possiamo vedere dai dati relativi ai vari trimestri dell'anno fiscale 2022 del settore "altro" di PlayStation:

Q1 FY22 - ¥60,478 ($443,6 milioni)

Q2 FY22 - ¥54,508 ($399,8 milioni)

Q3 FY22 - ¥82,031 ($601,7 milioni)

Q4 FY22 - ¥142,900 ($1,048 miliardi)

Difficile dire quanti di questi guadagni derivino effettivamente dai giochi PC, ma è certo che l'iniziativa abbia portato risultati positivi, anche perché nel documento di accompagnamento ai dati finanziari, Sony ha riferito che "Puntiamo a continuare a creare nuove proprietà intellettuali, far uscire i giochi del nostro catalogo su PC e rafforzare lo sviluppo di live service". Questi ultimi, peraltro, dovrebbero uscire contemporaneamente al day one su PC e PS5.