Redfall: evento di lancio su Twitch e party dal vivo a Milano per l'uscita del gioco Bethesda

Bethesda Softworks, Arkane Austin e Xbox annunciano le iniziative previste per l'uscita di Redfall, ormai alle porte essendo fissata per il 2 maggio 2023: si tratta di un evento di lancio generale su Twitch e anche un Redfall Party dal vivo a Milano, presso il ristorante America.

L'evento di lancio internazionale sarà trasmesso in streaming su Twitch, a partire dalle ore 00:30 italiane del 2 maggio 2023, come riferito anche nel tweet ufficiale riportato qui sotto: si tratta di un livestream con Arkane Austin durante il quale sarà anche possibile vincere una speciale Xbox Series X a tema Redfall e controller coordinato.



Per quanto riguarda invece l'iniziativa locale, Microsoft ha annunciato il party di lancio di Redfall, che si svolgerà il 2 maggio dalle ore 18.00 presso il ristorante Hamerica's a Milano. Qui troveranno un menu a tema vampiro, hands-on con il gioco e meet & greet con alcuni dei più famosi creator del panorama videoludico italiano.

Per festeggiare l'uscita di Redfall che sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox Game Pass e PC dal 2 maggio 2023, Bethesda e Arkane Austin invitano tutti gli appassionati e i fans del gioco a uno speciale party "col vampiro" che si svolgerà presso il ristorante Hamerica's di Corso di Porta Ticinese 6 a Milano a partire dalle ore 18.00 fino alle 22.00.

Il locale verrà addobbato in stile Redfall per l'occasione, con menù a tema contenente hamburger ispirati al gioco e ai quattro eroi protagonisti (Layla, Jacob, Devinder e Remi). Sarà inoltre possibile provare il gioco sulle postazioni Xbox Series X e PC disponibili e incontrare alcuni dei creator italiani più noti come Kurolily, Kodomo, Cydonia, Coop TV, Kroatomist, Himorta, Kaaat e HontasG.

Per poter entrare nel ristorante con il "salta coda" e accedere all'area dedicata ai creator per il meet & greet è necessario pre-registrarsi all'evento a questo link. Di recente abbiamo visto il trailer di lancio di Redfall.