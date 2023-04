Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, il trailer di Narutop99 mostra i personaggi più popolari

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, dedicato alla collaborazione con l'iniziativa Narutop99 e incentrato su alcuni dei personaggi più popolari emersi dal recente sondaggio ufficiale.

Come abbiamo visto, il sondaggio Narutop99 si è chiuso qualche settimana fa con l'elezione del personaggio più popolare secondo i partecipanti all'iniziativa: il vincitore è risultato essere Minato Namikaze, il Quarto Hokage nonché padre di Naruto, che sarà dunque protagonista di una nuova storia breve da parte di Masashi Kishimoto.

A lui e agli altri personaggi che si sono piazzati nella parte alta della classifica è dedicato il nuovo trailer del gioco, visibile qui sopra.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è il nuovo picchiaduro da parte di CyberConnect2 e Bandai Namco, in arrivo nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Annunciato durante lo State of Play di febbraio, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è il nuovo capitolo nella serie di picchiaduro dedicati al celebre manga/anime di Masashi Kishimoto, che celebra anche il 20° anniversario del debutto dell'anime di Naruto.

Il gioco include nuovi personaggi giocabili oltre ai 124 ninja dei capitoli precedenti e riunisce tutti i momenti chiave delle prime quattro edizioni di STORM. Tra le altre novità, il gioco conterrà anche una storia inedita su Boruto.