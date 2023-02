Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections avrà una storia inedita su Boruto

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections continua a svelarsi con ulteriori dettagli, dopo una prima presentazione nel corso del recente State of Play piuttosto confusa inizialmente, tra i quali emerge anche una storia originale su Boruto.

Abbiamo visto il primo trailer di presentazione su Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections allo State of Play di questa settimana, seguito poi da alcune immagini e dettagli sul gioco Bandai Namco, ma tra questi è emersa anche un'altra informazione interessante riguardante Boruto in particolare, che era apparso un po' trascurato dai primi materiali.

Non viene riferito molto, anzi praticamente nulla, ma sembra che Boruto potrà finalmente godere di una propria storia interamente dedicata, che sembra anche essere originale e non necessariamente legata al manga o all'anime, anche se questo aspetto è ancora da chiarire.

Leggendo la descrizione ufficiale di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections emerge, infatti, che "Per la prima volta in un solo gioco, è possibile rivivere scene selezionate dall'infanzia di Naruto fino alla battaglia finale con Sasuke attraverso scene dell'anime e battaglie in-game", come era stato riferito in precedenza, ma a questo si aggiunge "In più, potrete vivere una nuova storia su Boruto esclusiva per questo gioco".

Tra le novità assolute di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ci sarà dunque una storia dedicata a Boruto e mai vista prima nei giochi precedenti, cosa che potrebbe rappresentare dunque una delle maggiori novità introdotte da questo nuovo capitolo.