Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, prime immagini e dettagli

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections si mostra con le prime immagini e con i dettagli, rivelati da Bandai Namco a poche ore dalla presentazione del gioco, annunciato ieri sera nel corso dello State of Play.

Dopo lo spettacolare trailer d'esordio di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, il publisher giapponese ha confermato che il nuovo tie-in uscirà nel corso del 2023 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e vanterà il roster più ampio di sempre per la serie.

Di fianco ai personaggi tradizionali tratti dall'opera di Masashi Kishimoto, infatti, troveremo anche new entry come Ashura e Indra Otsutsuki, che andranno così ad aggiornare la line-up per la felicità degli appassionati del manga e dell'anime di Naruto.

Stando al comunicato stampa pubblicato da Bandai Namco, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections girerà a 60 fps su PS5, Xbox Series X|S e PC, e offrirà almeno un paio di corpose modalità single player a base narrativa: una che esplora il legame fra Naruto e Sasuke, l'altra completamente originale.