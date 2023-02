Battlefield: EA sta creando un nuovo team per supportare lo sviluppo di futuri single player

EA Dice sta creando un nuovo team per supportare Ridgeline Games nella creazione delle campagne per giocatore singolo per la serie FPS Battlefield.

Electronic Arts sta puntando molto su Battlefield in più direzioni, quindi è buona cosa fare un riassunto della situazione attuale. Dovete sapere che EA DICE è solo uno dei tre studi EA incaricati di definire il futuro della serie di Battlefield. DICE si occupa del multigiocatore. Ridgeline Games, il nuovo team guidato dal co-creatore di Halo Marcus Lehto a Seattle, sta realizzando la campagna per giocatore singolo. Nel frattempo, Ripple Effect, con sede a Los Angeles, sta creando un'esperienza di Battlefield completamente diversa.

Ciò che è cambiato, ora, è che EA sta creando un altro team che si somma a Ridgeline Games nella creazione del single player di Battlefield.

"La nostra decisione di costruire il nostro team per giocatore singolo qui a DICE è un approccio proattivo che fornisce ai nostri team globali le risorse di cui hanno bisogno fin dall'inizio, mentre guardiamo alla prossima esperienza di Battlefield", ha dichiarato Rebecka Coutaz, VP General Manager di DICE. "Abbiamo un'immensa forza e tante opportunità all'interno dei nostri tre studi globali, con ogni team che porta nel gruppo la propria serie di profonde esperienze di franchising. Ora siamo in grado di ampliare le opportunità e di beneficiare di nuovi talenti che aiuteranno Ridgeline a scrivere il prossimo capitolo del franchise".

Marcus Lehto ha aggiunto: "La nostra visione, unita alla loro esperienza con il franchise, ci permetterà di costruire una campagna per giocatore singolo che coinvolgerà i giocatori in modi nuovi, pur rimanendo fedele agli elementi classici di ciò che rende Battlefield davvero unico."

Ricordiamo infine che Battlefield 2042 è uno dei giochi del PS Plus di marzo 2023.