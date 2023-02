Sons of the Forest, un video di gameplay con i primi 16 minuti del gioco

Sons of the Forest è stato mostrato da IGN con un video di gameplay che include i primi 16 minuti del gioco, disponibile da ieri su Steam in Accesso Anticipato ma già capace di conquistare un gran numero di utenti grazie alle sue indubbie peculiarità.

Quello a cui abbiamo assistito è stato infatti un lancio devastante per Sons of the Forest, con oltre 250.000 giocatori che hanno affollato i server per provare l'interessante esperienza survival messa a punto da Endnight Games.

Le sequenze illustrano l'arrivo del nostro personaggio sull'isola sperduta che fa da sfondo all'avventura, e al cui interno avremo il compito di ritrovare un VIP scomparso. Peccato che sul nostro cammino incontreremo creature autoctone non propriamente felici di vederci.

Mettendo in campo i meccanismi tipici di questo genere di produzioni, dovremo dunque arrangiarci, esplorare lo scenario, raccogliere il maggior numero possibile di risorse e costruire così utensili e armi con cui difenderci, nonché eventuali ripari dove rifugiarci in caso di difficoltà.