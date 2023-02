The Good Life: l'annuncio del primo DLC accolto fra le polemiche, SWERY risponde

The Good Life riceverà il prossimo 9 marzo il suo primo DLC, Behind the Secret of Rainy Woods, il cui annuncio è stato però accolto fra le polemiche, al punto che lo stesso Hidetaka SWERY Suehiro si è visto costretto a rispondere nel merito sui social.

Come ricorderete, nella nostra recensione di The Good Life abbiamo parlato di un titolo fondamentalmente modesto e viziato da enormi problemi tecnici: criticità che gli utenti si sono evidentemente legati al dito, visto il clamore negativo suscitato dalla presentazione del DLC.

La percezione generale è che infatti le dodici quest incluse nel pacchetto avrebbero dovuto essere gratuite per chi ha acquistato il gioco, a mo' di compensazione rispetto alla scarsa qualità dell'esperienza di base, ma SWERY chiaramente non ha visto la cosa alla stessa maniera e ha espresso le proprie ragioni su Twitter.

"Per favore, spiegatemi perché noi creator, che lavoriamo incessantemente ogni giorno per realizzare videogiochi, dovremmo aggiornare i nostri titoli gratuitamente", ha scritto SWERY. "Tutti voi pagate anche 10 dollari per una tazza di caffè da Starbucks. Il mondo sta impazzendo?"

Le risposte al messaggio del game designer, come prevedibile, hanno puntato il dito sui problemi di The Good Life e su di una pratica ritenuta scorretta, quella cioè di migliorare un gioco mediocre (in questo caso aggiungendo contenuti) tramite un aggiornamento a pagamento.