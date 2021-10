The Good Life, recensione del nuovo titolo Swery

Un personaggio molto eccentrico, capace di pubblicare un gioco tecnicamente molto acerbo. E se quella tecnica è solo una parte del tutto, è molto più complesso chiudere un altro occhio sul game design e le meccaniche generali. Visto l'affetto per Swery, la stranezza del sue idee, le sue astruse modalità di approccio al game design, oggi faremo finta di essere delle api e di avere cinque occhi, così da poterli chiudere tutti e provare a raccontarvi ciò che è andato storto in questo titolo, ma anche qualche lato positivo.

Di Hidetaka Suehiro in questo ultimo decennio ne avrete sentito parlare: ne avrete letto con il suo pseudonimo, Swery , un nomignolo simpatico per una personalità altrettanto spumeggiante. Il nostro amico ha lavorato in SNK dei tempi d'oro, per poi virare bruscamente, ma volutamente, verso un ecosistema di minor profilo a tinte indipendenti.

L'incipit di The Good Life è abbastanza strambo, come da copione: la protagonista, una giornalista, si ritrova in uno sperduto villaggio inglese per ripagare un debito con la propria agenzia. Armata di fotocamera a pazienza, lentamente si entra nel felice villaggio di The Good Life, un piccolo agglomerato di case immerse in una bucolica campagna. Una delle case, peraltro, ci viene assegnata come base di appoggio in cui dormire, mangiare e fare altro. Conosciamo quindi il piccolo cast di comprimari da trama, prendiamo mano con i comandi per scoprire dopo poco uno dei segreti di questo villaggio: gli abitanti di notte si trasformano in cani e gatti. Ma non è tutto: andando avanti, la trama iniziale permetterà a nostra volta di trasformarci negli affettuosi quadrupedi quando vorremo.

Tante mancanze di design

Le scene di intermezzo sono abbastanza asettiche e i personaggi poco calzanti

Purtroppo, l'idea che ci siamo fatti è che Swery abbia voluto inserire troppe dinamiche, ma senza svilupparne una in pieno. Per farvi degli esempi: il gioco inserisce all'inizio un sistema fotografico all'interno del quale stanare obiettivi tramite dei tag. Il tag del mobile vecchio, del lampione acceso e via così, nella speranza di metterle online su un social inventato, risolvere alcune missioni secondarie e guadagnare soldi per comprare altro. La meccanica è veramente abbozzata e abbastanza grezza nella sua proposizione: venendo da ormai un lustro di approcci alle foto nei videogiochi, quanto inserito da The Good Life sembra una sorta di compito in classe per lezioni di game design, con una quantità notevole di mancanze. La storia si ripropone nei dialoghi, spesso abbastanza insulsi, nel gameplay che ci fa diventare cane o gatto, purtroppo rotto nel platforming e poverissimo di diversità, addirittura sfociando in un combat system a malapena abbozzato.

C'è una dinamica legata alle fazioni che amano di più i cani contrapposta a chi ama i gatti, ma anche qui tanta inconsistenza e poco divertimento nel prendervi parte, peggiorata da una gestione dei menù poco chiara, dalla difficoltà a incrociare la mole di cose tecnicamente utili a mandare avanti il personaggio - come mangiare - ma spiegate malissimo, nonché gestite in maniera poco fluida e congeniale. Tutta una struttura che costringe il giocatore a compiere azioni ridondanti e noiose. La navigazione nel mondo di gioco è scattosa, l'open world - e stiamo facendo un complimento - è mal proporzionato e legato a movimenti della protagonista che invece di semplificare gli spostamenti aggiungono anche dei parametri che appesantiscono il gameplay come la stamina, in fin dei conti elemento abbastanza inutile. Insomma, magari ce la fate anche ad andare avanti nella storia, ma la pesantezza nella digestione di tutto il resto rende veramente complesso avanzare o trovare piacere nel fare una quest secondaria.