Monument Valley 2: un aggiornamento porta un nuovo capitolo, a quattro anni dal lancio

Monument Valley 2 cresce ancora, a distanza di quattro anni dalla sua uscita originale, e ottiene un nuovo capitolo attraverso un aggiornamento gratis da parte di Ustwo Games, che ha deciso di ampliare il suo grande successo su piattaforme mobile in occasione dell'iniziativa Playing for the Planet's Green.

In questo modo, Monument Valley 2 su iOS e Android riceve da oggi un nuovo livello chiamato The Lost Forest, la cui ambientazione e ispirazione è proprio legata all'iniziativa ecologica e torna dunque in maniera perfetta, anche concettualmente, con l'occasione che porta all'aggiornamento del gioco.



Il Playing for the Planet's Green Game Jam è un evento benefico che punta a sensibilizzare il pubblico sulle questioni ecologiche, passando attraverso il mondo dello sviluppo videoludico con iniziative a tema. Il nuovo capitolo aggiunge quattro livelli al celebre gioco di Ustwo Games, caratterizzati sempre dal particolare stile riflessivo e onirico del titolo in questione ma con elementi che rimandano alla natura.

L'idea, con questa aggiunta, è di far riflettere sull'importanza del conservare e del rafforzare le foreste del pianeta Terra. Maggiori informazioni sull'iniziativa possono essere raccolte sul sito ufficiale Play4Forests.

Ustwo non è nuova a tematiche del genere, peraltro, essendo anche il team che ha sviluppato Alba: A Wildlife Adventure, bel gioco mobile incentrato proprio sulla preservazione della natura.